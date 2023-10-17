Художник-керамист Дмитрий Демин представил новую экспозицию в Выставочном зале Электростали

На мероприятии Дмитрий Эдуардович презентовал также свое последнее поэтическое собрание «Стихи на заборе и стихотворения». Поздравить Дмитрия Демина пришли его близкие, творческие коллеги, а также представители администрации городского округа. Все они сказали много теплых слов и пожеланий художнику.

На самой экспозиции Выставочного зала сейчас представлено более полутора сотен работ Дмитрия Демина. Увидеть их может любой желающий до 19-го ноября 2023 года.