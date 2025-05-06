Художница из Красногорска посвятила выставку ветеранам войны

Экспозиция представляет собой 50 картин, рассказывающих о судьбах двенадцати ветеранов Великой Отечественной войны,среди которых дед автора картин- художницы Александры Соколовой. Идея проекта «364 дня» родилась, когда Александра работала над портретом своего деда Юрия Михайловича Опарина, также художника и гордости семьи, чья жизнь была неразрывно связана с Красногорском.

Александра поделилась, что ее дед – предмет особой гордости для всей семьи – был участником боевых действий во время Великой Отечественной войны.

«И каждое 9 Мая я вспоминаю, как он стремился на площадь Победы, несмотря на преклонный возраст и физические трудности. Он всегда шествовал по площади Победы, демонстрируя свои награды. Тогда у меня возникла мысль: почему мы не отмечаем наших героев, наших ветеранов не только 9 Мая, но и в течение всего года? Так родился проект «364 дня», который раскрывает жизнь ветеранов в повседневности, показывает их занятия, отражает их взгляд, их чувства», – объяснила художница концепцию выставки.

Посетители из Красногорска и близлежащих районов смогут увидеть около полусотни уникальных произведений искусства, посвященных двенадцати защитникам Отечества. На выставке также представлены работы Юрия Михайловича Опарина, деда Александры Соколовой, по чьему творческому пути и пошла его талантливая внучка. Жители Красногорска смогут посетить выставку до окончания летнего периода, чтобы почтить память героев и прикоснуться к их историям.

Возрастные ограничения 6+