Игорь Брынцалов посетил стройплощадку новой школы в Ленинском округе

Ожидается, что данная школа откроется уже в следующем учебном году. На данный момент здание готово на 60 процентов. Завершены монолитные работы и кирпичная кладка, ведутся отделка помещений и монтаж внутренних и внешних инженерных сетей.

«Мы видим, что по объему работы, что все будет реализовано в срок. И это значит, что будет праздник 1 сентября для тех, кто живет в этом микрорайоне», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

На территории школы расположатся блоки начальной, средней и старшей школы, учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал на 600 мест, спортивный зал, столовая и медицинский блок. Вокруг здания будет благоустроена территория со стадионом и площадкой для мероприятий.

Напомним, что строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование» при финансировании из федерального, регионального и местного бюджетов, общая стоимость работ составляет более 3,4 млрд рублей.