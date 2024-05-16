Игорь Брынцалов поздравил сотрудников Московский областной пункт отбора бойцов с годовщиной работы

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов принял участие в праздновании годовщины со дня формирования Московского областного пункта отбора бойцов на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что данный пункт открыл свои двери 25 апреля 2023 года, а на сегодняшний день все структурные подразделения работают стабильно – всего здесь трудятся около 150 человек. Поздравляя виновников торжества с годовщиной работы, Игорь Брынцалов отметил, что «все здесь работает как часы». Благодаря слаженному коллективу добровольцы получают необходимую помощь и передовой боевой опыт.

«Здесь служат профессионалы, здесь все четко, ясно и прозрачно. Здесь делается все для того, чтобы с самых первых дней боец-контрактник был подготовленным к выполнению боевых задач на передовой, и мог сохранить свою жизнь. И мы видим результаты этой работы. За первый месяц – тысяча контрактов заключено, за год работы – более 15 тысяч», – подчеркнул он.

В завершении выступления он пожелал всем крепкого здоровья, успехов в деле служения Отечеству и общей Победы. За добросовестный труд и высокий уровень подготовки он вручил сотрудникам Центра награды Губернатора Московской области и Московской областной Думы.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров также провел церемонию награждения и вручил сотрудникам Центра муниципальные награды. А само мероприятие продолжилось концертной программой – музыкальные выступления подготовили коллективы муниципалитета.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, вл. 2. Узнать о работе пункта отбора можно на сайте или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.