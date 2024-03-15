Игорь Брынцалов проверил ход голосования в Реутове
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Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проверил ход голосования в Реутове. Спикер отметил, что на участках царит доброжелательная атмосфера и активно голосуют жители.
«В Реутове всегда доброжелательная атмосфера царит на всех участках. Отмечу, что и в целом по Московской области все проходит относительно спокойно», - сказал он.
Брынцалов отметил, что в первый день голосования явка составила пятнадцать процентов, что является хорошим показателем. Также многие жители зарегистрировались на участие в дистанционном голосовании.