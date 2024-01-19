Игорь Брынцалов проверил ход строительства школы в микрорайоне 10А в Реутове

В ходе своего рабочего визита в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с временно исполняющим полномочия главы округа Филиппом Науменко проверил ход строительства школы в микрорайоне 10А.

«Реутовская школа станет одной из 25-ти, планируемых к открытию в этом году в Московской области. Всего же в регионе в стадии проектирования и строительства находится 78 общеобразовательных учреждений», — подчеркнул Брынцалов.

Отмечается, что на возведение школы в Реутове, которая станет одной из самых крупных в округе, выделено более двух с половиной миллиардов рублей. В настоящий момент на объекте полностью завершены работы по устройству котлована и монолитные работы ниже нуля. Сейчас задействовано 90 человек. Планируется завершить возведение здания монолитом в апреле.

Ольга Кондрашова, директор образовательного комплекса, в состав которого войдет новая школа, напомнила, что учреждение будет с IT-уклоном. Подобных школ в Реутове нет.