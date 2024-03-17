Игорь Брынцалов: важно в эти дни ответственно сделать свой выбор

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Брынцалов отметил, что всегда голосует в воскресенье — это стало традицией для его семьи. Дочь спикера проголосовала дистанционно, а сам он вместе с супругой и сыновьями приехал на избирательный участок в школе №21 имени генерал-лейтенанта Д. А. Наливалкина в Балашихе. Также там проголосовал командир Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Николай Кузнецов.

«Важно в эти дни ответственно сделать свой выбор. Наше общее решение повлияет на будущее Отечества. Сегодня это понимают и представители старшего поколения, и наша молодежь», - подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что в регионе были созданы все условия, чтобы все желающие могли сделать свой выбор. Кроме того, он призвал жителей, которые еще не проголосовали, присоединиться к этому важному делу.