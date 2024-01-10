Игорь Щеголев посетил выставку-форум «Россия»

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил международную выставку-форум «Россия». В рамках визита он ознакомился с выставочными стендами ряда субъектов РФ.

Мероприятие организовано на территории ВДНХ в столице. Его участниками являются восемьдесят девять регионов страны, два десятка компаний и организаций, включая РДДМ и Российское общество «Знание».

В общей сложности на территории выставки-форума представлено более ста тридцати экспозиций.