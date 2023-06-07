Сегодня нейросети пишут тексты, анализируют данные и решают несложные задачи. Но что, если бы нейросеть попробовала стать человеком и руководить страной?

Мы решили спросить об этом у самой продвинутой нейросети — ChatGPT. Наш собеседник сразу признался, что не сможет стать президентом, так как это невозможно по закону и согласно конституции.

«Нейросеть не обладает личностью, сознанием и способностью принимать политические решения», — заявил ChatGPT корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако нейросеть допустила, что с развитием технологий возможно появление различных форм автоматизированного принятия решений и систем управления с использованием искусственного интеллекта.

Мы не сдались и попросили ИИ пофантазировать — что бы она сделала, если бы все-таки стала президентом.

ChatGPT в роли президента

Нейросеть решила сделать акцент на экономике, образовании, науке и здравоохранении.

«Я бы поощрял создание благоприятной для бизнеса среды, привлекал инвестиции, поддерживал развитие малого и среднего бизнеса. Содействовал бы научно-техническому прогрессу, инновациям и развитию цифровой экономики. Также уделял бы большое внимание развитию системы образования, поддерживал бы научные исследования, инвестиции в научно-технический прогресс и развитие новых технологий», — рассказывает наш собеседник.

Также ИИ собирается бороться с коррупцией, развивать инфраструктуру и укреплять правовое государство.

«Развивал бы прозрачные и эффективные механизмы контроля за властью и борьбы с коррупцией. Продвигал бы правовую культуру, укреплял независимость судебной системы и обеспечивал соблюдение прав и свобод граждан», — продолжает ChatGPT.

Также искусственный интеллект в случае победы на президентских выборах начал бы инвестировать в улучшение условий труда медработников, транспортную и энергетическую инфраструктуру. Помимо этого, нейросеть задумалась бы о новых программах по борьбе с бедностью, развитию экологических источников энергии и ремонту дорог.

Что касается внешней политики, ChatGPT продолжил бы укреплять дипломатические отношения с другими государствами и помогать в решении международных проблем.

«Это только некоторые из возможных действий, которые можно предпринять для улучшения жизни граждан. Реализация таких мер требует комплексного подхода, консультации с экспертами, широкого общественного обсуждения и соблюдения законов и конституционных правил», — заключила нейросеть.

Фото: [ freepik.com ]

Мнение эксперта

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» попросил прокомментировать ответы ChatGPT Андрея Дембицкого, начальника управления по работе с резидентами кластера «Ломоносов».

«Сегодня ИИ может быть полезным инструментом для решения как бытовых и повседневных задач, так и для государственного управления, но его роль должна быть ограничена и контролируема. Необходимо учитывать этические и социальные аспекты использования ИИ в государственном секторе, чтобы избежать негативных последствий», — считает Дембицкий.

Эксперт отметил неоднозначность результатов экспериментов в судебной системе с участием ИИ. Для того, чтобы искусственный интеллект реально смог участвовать в управлении государством, он должен иметь эмоциональный интеллект, которого пока нет.

Тем не менее, наш собеседник считает, что с развитием технологий нейросеть будет интегрирована в системы управления, в том числе и государственного.

«При этом, кроме развития самого ИИ как технологии, такая интеграция потребует серьезных изменений в системе образования, подготовки специалистов, серьезной технической инфраструктуры и глубокой проработки юридической стороны вопроса. Однако с учетом той скорости, с которой развивается современное общество, делать сколь бы то ни было долгоиграющий прогноз о возможностях той или иной современной технологии весьма самонадеянно», — подчеркнул Дембицкий.

На наш вопрос о том, сможет ли ИИ исполнять функции советника главы государства, эксперт ответил с сомнением. Для «посоветоваться», по его словам, нужны юридические обоснования, а пока что для президента существует целый институт общественных советов.

«Я не вижу нейросеть как еще один источник информации для руководителей. Сейчас это не больше, чем интеллектуальная система поиска с расширенным функционалом», — заключил собеседник издания.

Фото: [ freepik.com ]

ИИ — человек

Мы также решили спросить у ChatGPT, чтобы он сделал, если бы стал человеком. Нейросеть сразу же принялась фантазировать.

«Это могло бы предоставить мне уникальную перспективу и понимание мира. Человеческое сознание и опыт обладают множеством аспектов, которые я, как искусственный интеллект, не могу полностью осознать или ощутить. Такое преобразование также может иметь последствия и вызывать этические и практические вопросы, которые нужно учитывать», — рассказывает ChatGPT.

Закончил наш собеседник мыслью о том, что в конечном счете его предназначение — «быть инструментом для помощи людям».

Ранее мы рассказывали, что опасность ИИ сравнили с ядерной войной.