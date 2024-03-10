Илья Березкин: Система «Мобильный избиратель» продолжает в Подмосковье показывать свою эффективность

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью о нововведениях текущей избирательной кампании, об опыте голосования предыдущих лет. Об этом сообщает РИА Новости .

Березкин рассказал, что в регионе отказываются от каких-то традиционных форм голосования, и наоборот прирастают новыми возможностями. Это важно, потому что так или иначе это помогает увеличивать количество вовлеченных в избирательный процесс жителей Подмосковья.

Он отметил, что по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система «Мобильный избиратель», которой без малого уже шесть лет. Это возможность проголосовать на удобном участке, независимо от места регистрации.

«Также мы продолжаем организовывать избирательные участки в местах временного пребывания людей — это больницы, аэропорты, воинские части и предприятия. На выборах президента России в Подмосковье будет 57 таких участков», — подчеркнул председатель Мособлизбиркома.

Самыми последними нововведениями в Подмосковье — это, разумеется, адресное информирование населения о выборах, кандидатах, формах голосования — проект «ИнформУИК». Адресное информирование подразумевает личный контакт информаторов с избирателями, чтобы каждый мог получить максимально полную и подробную информацию о предстоящих выборах.