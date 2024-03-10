Илья Березкин: Система «Мобильный избиратель» продолжает в Подмосковье показывать свою эффективность
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Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью о нововведениях текущей избирательной кампании, об опыте голосования предыдущих лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Березкин рассказал, что в регионе отказываются от каких-то традиционных форм голосования, и наоборот прирастают новыми возможностями. Это важно, потому что так или иначе это помогает увеличивать количество вовлеченных в избирательный процесс жителей Подмосковья.
Он отметил, что по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система «Мобильный избиратель», которой без малого уже шесть лет. Это возможность проголосовать на удобном участке, независимо от места регистрации.
«Также мы продолжаем организовывать избирательные участки в местах временного пребывания людей — это больницы, аэропорты, воинские части и предприятия. На выборах президента России в Подмосковье будет 57 таких участков», — подчеркнул председатель Мособлизбиркома.
Самыми последними нововведениями в Подмосковье — это, разумеется, адресное информирование населения о выборах, кандидатах, формах голосования — проект «ИнформУИК». Адресное информирование подразумевает личный контакт информаторов с избирателями, чтобы каждый мог получить максимально полную и подробную информацию о предстоящих выборах.
«На выборах губернатора Московской области, когда ДЭГ только появился, возможностью проголосовать таким образом планировало воспользоваться 7,38% избирателей. То есть они подали свои заявления через портал госуслуг. В нынешней же кампании по выборам президента на текущий момент подано уже 10,45% от общей численности избирателей Подмосковья, что почти в 1,5 раза больше. Это говорит о росте интереса к ДЭГ однозначно», — заявил Березкин.