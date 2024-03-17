Илья Шадриков высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
Фото: [t.me/Elections_MO]
Красногорский депутат, ветеран боевых действий и директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье.
«Здорово, что благодаря современным технологиям система контролирует все недочеты. И очень приятно, что в Подмосковье за эти два дня не было никаких серьезный эксцессов», - сказал он.
Депутат отметил, что явка на выборах в области высокая. По его мнению, с началом СВО в стране произошла полная консолидация общества.
«В клубе, который я возглавляю, тоже находится избирательный участок. И мы видим там много молодых людей, что не может не радовать», - добавил он.