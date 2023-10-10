Иммунизация недоношенных детей началась в Московском областном перинатальном центре

Иммунизация недоношенных детей против респираторно-синцитиального вируса стартовала в Московском областном перинатальном центре. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

В ведомстве напомнили, что вирус поражает верхние и нижние дыхательные пути и легкие. Иммунизация позволяет снизить риск развития осложнений у малышей.

Пассивная иммунизация проводится в учреждении на протяжении многих лет в рамках обязательного медицинского страхования. В сентябре текущего года ее прошли сто шесть детей.