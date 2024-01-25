Информаторы из Московской области прошли обучение в рамках проекта «ИнформУИК»

Подмосковные информаторы прошли дистанционное обучение на образовательной платформе TeachBase, его успешно закончили более 15,8 тысячи членов участковых избирательных комиссий региона. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Руководители и координаторы территориальных избирательных комиссий на данный момент проводят очное обучение информаторов, акцент в ходе которых делается на специфику городских округов. После прохождения всех этапов обучения в России пройдет общая тренировка специального программного обеспечения.