Информаторы обошли уже почти четырнадцать тысяч избирателей в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Сегодня к 12 часам дня почти 14 тысяч подмосковных избирателей уже встретились с информаторами на пороге своих домов. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.
Напоминаем, что именно сегодня подмосковные информаторы начали осуществлять поквартирный обход избирателей.
Так, жителям Московской области расскажут о сроках проведения выборов Президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Примечательно, что адресное информирование избирателей продлится вплоть до 7 марта.