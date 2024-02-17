Информаторы обошли уже почти четырнадцать тысяч избирателей в Подмосковье

Сегодня к 12 часам дня почти 14 тысяч подмосковных избирателей уже встретились с информаторами на пороге своих домов. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Напоминаем, что именно сегодня подмосковные информаторы начали осуществлять поквартирный обход избирателей.

Так, жителям Московской области расскажут о сроках проведения выборов Президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Примечательно, что адресное информирование избирателей продлится вплоть до 7 марта.