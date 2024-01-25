Информационные плакаты для избирателей появятся в МФЦ Подмосковья в преддверии выборов президента

«Напоминаем, что с 29 января в Подмосковье начинается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель», а также заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги», — добавили в Мособлизбиркоме.