Информационные плакаты для избирателей появятся в МФЦ Подмосковья в преддверии выборов президента
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
В Московской области приступили к работе по размещению информационных плакатов в помещениях МФЦ. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В сообщении уточнили, что такие плакаты помогут дополнительно информировать избирателей о предстоящих выборах президента России. Первые постеры уже появились в Лосино-Петровском округе.
«Напоминаем, что с 29 января в Подмосковье начинается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель», а также заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги», — добавили в Мособлизбиркоме.