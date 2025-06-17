Информирование жителей Красногорска о профилактике туберкулеза

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое может протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Это означает, что человек может быть носителем инфекции и не подозревать об этом, подвергая риску себя и окружающих.

Раннее выявление туберкулеза критически важно для успешного лечения и предотвращения распространения инфекции. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение и тем меньше вероятность развития осложнений.

Флюорография остается основным и наиболее доступным методом скрининга на туберкулез. Эта простая и безболезненная процедура позволяет выявить заболевание на бессимптомной стадии, когда лечение наиболее эффективно. Регулярное прохождение флюорографии — важный вклад в заботу о своем здоровье и здоровье близких.

Жители Красногорска могут пройти флюорографическое обследование в рамках диспансеризации в следующих медицинских учреждениях:

Взрослая поликлиника №1: ул.Карбышева, д.4

Поликлиника №2: Ильинское шоссе, в/г «Павшино», д.2, к.В;

Поликлиника №3: Павшинский бульвар, д.9;

Поликлиника №4: р.п. Нахабино, Институтская ул., д.9А;

Поликлиника №5: д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.6.

Филиал «Октябрьская»: ул.Октябрьская, д.17

Филиал «Изумрудные холмы»: бульвар Космонавтов, д.4а.

Филиал «Петрово-Дальнее»: с.Петрово-Дальнее, вл.1, с1.

Для проведения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и индивидуальный номер страхового случая (СНИЛС).