Инициативы от старост Подмосковья поступили в приемную кандидата в президенты Владимира Путина

Несколько инициатив от членов Ассоциации старост Подмосковья поступили в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. Одна из них — от председателя ассоциации Федора Степанова.

Степанов предложил использовать геоаналитику, чтобы определять реальное количество людей, проживающих в населенных пунктах. По его словам, это позволит планировать развитие инфраструктуры, грамотно распределять средства.

Член правления ассоциации Нина Беляева предложила учредить федеральный конкурс сельских старост. Также было предложено упростить процедуру передачи муниципалитетам заброшенных или неиспользуемых строений и внедрить стандарт деревень.

Общественная приемная работает с января. Она расположена на бульваре Строителей, 4к1 в Красногорске. Все поступающие инициативы передаются в федеральную общественную приемную.