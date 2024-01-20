Инна Федотова: В этом году в Подмосковье запустят строительство шести кластеров ИЖС

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что в регионе строится много индивидуальных жилых дом. Так, только в прошлом году было введено чуть менее восьми миллионов квадратных метров ИЖС — лучший показатель в стране.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс и глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова выступили на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» в рамках международной выставки-форума «Россия».

«В прошлом году уже каждый 20 ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году это был только один кредит из 50. Это стало логичным следствием ранее принятых по поручению Президента России решений о распространении льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС. Для этого ДОМ.РФ прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам», — сказал Алексей Ниденс.

В рамках такой программы ДОМ.РФ будет уделять особое внимание защите средств граждан при возведении домов и развитию именно цивилизованного частного домостроения, в том числе с помощью механизма эскроу.

За прошлый год в России было построено индивидуальных жилых домов общей площадью 59 млн. кв. м. Безусловным лидером по вводу остается Московская область. В тройку лидеров по вводу жилья в ИЖС также вошли Краснодарский край и Ленинградская область.

«Во-первых, чтобы гражданам было удобно получать всю разрешительную документацию создали единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ, запустили путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик», еще планируем на региональном портале запустить сервис „Построй свой дом“. Во-вторых, ввели понятие «кластеры ИЖС», установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков», — отметила Федотова.

Ожидается, что в этом году будет запущено строительство шести кластеров ИЖС. До конца года в плане выдать разрешения на строительство на 1300 домов общей площадью 155 тысяч квадратных метров.