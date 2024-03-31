Иностранные права на управление автомобилем в РФ будут действовать один год

С 1 апреля в России устанавливается новый регламент использования зарубежного водительского удостоверения на российской территории. Соответствующие изменения в федеральный закон выложены на портале официальной правовой информации.

Как следует из текста документа, зарубежные права на управление автотранспортом в РФ будут действовать один год.

«Со дня вступления в силу настоящего федерального закона, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года (с 1 апреля - прим. ред.) или с даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства», — говорится в документе.

Согласно внесенным в российское законодательство изменениям, получить российские права иностранные граждане смогут в течение года без сдачи соответствующих экзаменов.