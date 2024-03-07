Иностранцам, получившим патент в Подмосковье, напомнили о важности уведомления о трудовой деятельности

Иностранным гражданам, которые с 7 января 2024 года получили патент в Подмосковье, напомнили о важности подачи уведомления об осуществлении трудовой деятельности. В случае, если уведомление не будет подано, патент аннулируют.

Процедура по аннулированию патентов иностранцев, не подавших уведомление в территориальный орган МВД РФ, начинается 7 марта. После этого подать заявление для оформления патента можно только через год со дня его аннулирования.

Иностранец обязан в течение двух месяцев со дня выдачи патента подать уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент. Сделать это можно лично, по почте с уведомлением о вручении, либо через сайт госуслуг. К уведомлению нужно приложить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ.

По состоянию на 29 февраля уведомление об осуществлении трудовой деятельности подали всего 26% иностранцев, получивших патент. Во избежание потери работников и наложения штрафов для организаций работодателям рекомендуется организовать помощь в заполнении и подаче уведомления об осуществлении трудовой деятельности.

Получить консультацию по данному вопросу можно в ГБУ Московской области «ЕМЦ МО». Для этого нужно обратиться по телефону: 8 (499) 673-45-57.