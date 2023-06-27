Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверили почти двенадцать тысяч объектов в июне

Сотрудники подмосковного ГУСТ каждый день организуют проверки дворов и общественных точек притяжения на наличие недостатков в содержании территорий, все зафиксированные дефекты направляются в работу ответственным организациям. В этом месяце им удалось проверить более 11,8 тысячи объектов, расположенных в регионе.