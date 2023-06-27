Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверили почти двенадцать тысяч объектов в июне

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

Сотрудники подмосковного ГУСТ каждый день организуют проверки дворов и общественных точек притяжения на наличие недостатков в содержании территорий, все зафиксированные дефекты направляются в работу ответственным организациям. В этом месяце им удалось проверить более 11,8 тысячи объектов, расположенных в регионе.

Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что большинство объектов проверили в Коломне, в тройку лидеров также вошли Орехово-Зуевский округ и Люберцы.

«Несмотря на то, что сезон покоса в самом разгаре, в этом месяце 1 985 дефектов по этой части внесено в систему СКПДИ. Также коммунальным службам стоит обратить внимание на состояние городских фасадов: необходимо устранить 980 граффити», — уточнила министр.

Кроме того, замечания также касались ненормативного содержания ограждений.

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