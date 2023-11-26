Институт ядерных исследований в Дубне станет сотрудничать с МГУ

На днях произошло событие, которое по истине можно назвать историческим. Объединенный институт ядерных исследований, что в Дубне подписал соглашение о сотрудничестве с главным вузом страны – МГУ.

Предполагается, что стороны станут плотно взаимодействовать в образовательной сфере, в совместной реализации научных проектов и использовании IT-инфраструктуры.

Кроме того, планируется продолжить развивать филиал Московского государственного университета в подмосковном наукограде. Как уточнил директор ОИЯИ Григорий Трубников, тут не менее чем в два раза вырастет количество кафедр. Кстати, уже скоро откроется кафедра больших данных и компьютинга. А со стартом нового учебного года в филиале появится кафедра радиобиологии и радиохимии.

Такие шаги, в первую очередь направлены на создание мощных кадров. А это несомненно позитивно скажется на уровне исследований, которые ведут ОИЯИ.