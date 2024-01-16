Интерактивная выставка в Каширском краеведческом музее перенесет в прошлое

Экспозиция стала совместным проектом музея и студентов Президентской академии РАНХиГС. Выставка предполагает погружение в прошлое время. Здесь можно ощутить запах духов из винтажного флакона, посидеть в кресле с деревянными подлокотниками, позвонить по домашнему телефону, прокручивая диск пальцем.

Как отметила директор музея Ольга Халаим, портреты вскоре сменятся на картины, выполненные чеканкой по металлу. Эта техника была популярной как раз в 1960-70-х годах прошлого века. Кроме этого, в рамках выставки будет устроена инсталляция, состоящая из фотографий Каширы 1960-х годов.

Работа выставки продлится до 2 февраля 2024 года.