Ирина Роднина проголосовала на избирательном участке в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Депутат Государственной Думы, общественный деятель и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отдала свой голос в рамках президентских выборов на избирательном участке в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в городском округе Химки.
«Выборы — это наше конституционное право. Мы должны знать свои права и обязанности. В такой ситуации, когда действительно мы выбираем наше будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие — неправильно. В любом деле, когда ты соучастник — это очень важно. Ты по-другому к этому делу относишься, и свой труд ценишь, и труд других, вклад в это дело», — отметила депутат.
Она также подчеркнула, что в первую очередь голосование это про гражданскую позицию, про отношение к стране. Ведь каждый имеет право и каждый должен это право использовать, чтобы сказать свое мнение о будущем страны.
Ирина Роднина позитивно отозвалась о работе избирательных участков — сегодня она уже наблюдала за ходом голосования на еще нескольких УИКах городского округа.