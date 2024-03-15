Ирина Роднина проголосовала на избирательном участке в подмосковных Химках

«Выборы — это наше конституционное право. Мы должны знать свои права и обязанности. В такой ситуации, когда действительно мы выбираем наше будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие — неправильно. В любом деле, когда ты соучастник — это очень важно. Ты по-другому к этому делу относишься, и свой труд ценишь, и труд других, вклад в это дело», — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что в первую очередь голосование это про гражданскую позицию, про отношение к стране. Ведь каждый имеет право и каждый должен это право использовать, чтобы сказать свое мнение о будущем страны.

Ирина Роднина позитивно отозвалась о работе избирательных участков — сегодня она уже наблюдала за ходом голосования на еще нескольких УИКах городского округа.