ISW: ВС РФ готовят наступление для создания 15-километровой «буферной зоны» в Харьковской области

Россия намерена в самое ближайшее время закрыть вопрос постоянных обстрелов Белгорода и приграничных с Украиной территорий Белгородской области при помощи создания специальной буферной зоны длинной в минимум 15 километров, пишет издание ISW.

Для этого, как отмечают американские аналитики, ВС РФ сейчас якобы активно готовят проведение широкомасштабного наступления по всей российско-украинской границе.

«Российские источники возрождают давние призывы к проведению крупномасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью», - приводится в материале издания.

Отмечается, что Армия России в ближайшие недели намерена активизировать усилия по скорейшему взятию Купянска.

Напомним, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.