IТ-эксперт Курочкин назвал минусы нового метода борьбы с телефонными злоумышленниками

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, решение приравнять сим-карты к средствам платежа даст возможность улучшить борьбу с правонарушениями, так как разовые сим-карты нередко используются в различных махинациях. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что также это еще усложнит процесс приобретения сим-карт гражданам и туристам РФ.

По мнению эксперта, причина в том, что пользоваться местными тарифами без роуминга удобно.