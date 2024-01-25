IТ-эксперт Курочкин назвал минусы нового метода борьбы с телефонными злоумышленниками

Общество

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, решение приравнять сим-карты к средствам платежа даст возможность улучшить борьбу с правонарушениями, так как разовые сим-карты нередко используются в различных махинациях. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также это еще усложнит процесс приобретения сим-карт гражданам и туристам РФ.

По мнению эксперта, причина в том, что пользоваться местными тарифами без роуминга удобно.

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