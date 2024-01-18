Итоги дней регионов подвели на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» подвели итоги дней регионов. В их рамках все 89 субъектов представили свои достижения, культуру, и туристический потенциал.

В рамках встречи главы регионов поблагодарили президента РФ Владимира Путина за решение о проведении выставки.

Некоторые регионы были отмечены памятными статуэтками за вклад в создание уникальной экспозиции.

Ранее, 27 декабря, в ходе выставки прошел День Московской области. В его рамках для посетителей провели лекции о регионе, выступления популярных артистов, викторины и розыгрыши призов, паблик-токи с участием молодежи. Мероприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.