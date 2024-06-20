Итоги Месяца по профилактике бешенства животных подвели в Подмосковье

Итоги Месяца по профилактике бешенства животных были подведены в регионе. Как напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, он проходил с 1 по 31 мая.

За указанный период в регионе поставили прививки от бешенства более чем тридцати восьми тысячам животных.

Помимо этого, была проведена регистрация 864 собак и 528 кошек с выдачей ветеринарных паспортов.

Прививки ставили не только в ветеринарных пунктах, но в рамках выездов ветеринаров в населенные пункты.

Также в рамках месяца были организованы шестьдесят три занятия для жителей и распространено свыше 7,2 тысячи листовок с информацией о бешенстве животных.