Итоги первого дня голосования подвели в Подмосковье

В восемь часов вечера в Подмосковье закрылись все избирательные участки. Об этом сообщили в Московской областной избирательной комиссии.

По данным на восемь часов вечера, явка избирателей в регионе составила 24,31% на участках — это 1 292 252 человека, а также 68,85% — дистанционно (594 742 человека).

Секретарь Избиркома региона Руслан Фурс подвел итоги первого дня голосования. По его словам, на семь часов вечера в «Службу заботы» поступило 684 звонка от избирателей. Чаще всего граждан интересовало дистанционное голосование.

Атмосфера на участках в целом носила позитивный характер, несмотря на отдельные попытки провокаций, отметил Фурс.