Ивлеева в суде не признала свою вину в организации «голой вечеринки»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не признала свою вину в совершении административного правонарушения при организации вечеринки. Об этом указывается в решении Лефортовского суда Москвы, на которое ссылается РИА Новости.

Ивлеева была оштрафована судом на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

В документе приводится заявление адвоката Ивлеевой Олега Елисеева о том, что его подзащитная не могла знать, что некоторые гости явятся на вечеринку в неподобающем виде. Также сторона защиты считает, что ответственность за организацию «презентации арт-объекта» должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.

Полуобнаженная вечеринка в клубе «Мутабор», кадры с которой попали в Сеть, вызвала широкое возмущение общественности. Участвовавшие там артисты столкнулись с отменой концертов и «вырезанием» номеров с их участием из телевизионных программ. Наиболее «отличившийся» рэпер Vasio был арестован на 15 и 10 суток и получил штраф в 200 тысяч рублей.