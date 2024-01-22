Ивлеевы слезы: блогер «выкатилась» грустным постом про 28 погибших в Донецке

Звезда «голой вечеринки» в столичном клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем аккаунте в соцсетях воскресный теракт, что устроили ВСУ в Донецке.

Напомним, удар вражеской артиллерии по рынку в многострадальном микрорайоне Текстильщик в Донецке в воскресное утро, 21 января, унес жизни 28 мирных жителей. Еще порядка 30 человек выжили и за их жизнь сейчас борются медики.

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева.

Пользователи сети двояко восприняли пост блогера. Большинство решили, что Ивлеева своими крокодиловыми слезами пытается использовать теракт в Донецке, чтобы замолить «мутаборные грехи». Однако нашлись и те, кто призвал «не хейтить девушку, она ведь могла и вправду сочувствовать».

Фото: [ скриншот с видео ]

Специально для последних прилагаем скрин с поиском на канале указанной селебы по слову Донецк. Что примечательно, упомянула его Ивлеева в первый раз.