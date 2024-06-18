Из App Store исчез российский видеохостинг Rutube

Популярный у пользователей российский видеохостинг для просмотра видео и роликов Rutube, что входит в «Газпром-Медиа Холдинг», больше недоступен для скачивания из App Store.

При попытке сказать приложение вылезает плашка, что этого сделать невозможно. При этом, в Google Play приложение до сих пор есть.

В официальном аккаунте Rutube в соцсетях поясняется, что оно заблокировано временно. однако причины не уточняются.

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме. Следите за обновлениями наших новостей. Благодарим за поддержку», — говорится в публикации.

Ранее мы писали, что экс-советник президента РФ Клименко предложил сделать альтернативой Youtube российскую соцсеть «ВКонтакте».