«Из экипажа тогда погиб только Никита»: мама бойца СВО рассказала о героической гибели сына

Никиту Садырина помнят в его родном поселке в Свердловской области как веселого и самостоятельного парня. Рукастый, он всегда мог поправить забор или помочь на огороде. Но в мае прошлого года Никита погиб, когда в очередной раз помогал. На этот раз — Родине.

Садырин родился в городе Асбесте Свердловской области, но все детство и юность провел в ПГТ Рефтинский. Там он окончил школу и выбрал себе занятие по душе — спортивный туризм. Мама Никиты, Анна, вспоминает, что сын всегда был патриотом, готовился к армии в местном военно-патриотическом клубе.

«Никита сам поступил на бюджет в Уральский государственный лесотехнический университет. Проучился год, а потом бросил учебу, сказав, что выбрал профессию неправильно. Сын пошел служить в армию и заключил контракт с Минобороны», — отмечает Садырина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, с 2019 года Никита стал военным. Боец выполнял задачи в Нагорном Карабахе, за что ему дали две медали. После изнуряющей командировки Садырин планировал отдохнуть, но времена настали непростые. В январе 2022 года его отправили на учения, а в феврале началась спецоперация.

15-го мая прошлого года Никита погиб, когда вывозил раненых после обстрела. Садырин сел за руль БТР, хотя это и не было его специальностью. Видимо, на тот момент больше некому было выполнить это задание, предполагает Анна. Безотказный Никита согласился, но его бронетранспортер попал в засаду, и солдат получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему дали орден Мужества посмертно.

«После гибели Никиты я искала тех, кто мог что-то знать о его жизни на передовой. Отозвался военный медик, который выносил тело сына из БТР. Он сказал, что умер мой сын быстро. А еще заявил, что украинцы стремятся попасть именно в водителей, когда бьют по БТР. Из экипажа тогда погиб только Никита», — говорит наша собеседница.

Полную историю о Никите читайте здесь.