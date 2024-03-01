Из Каширы отправили три тонны гуманитарной помощи на передовую

Посылки военным на СВО собрал и отправил Комитет семей воинов Отечества городского округа Кашира. Это три тонны гуманитарной помощи, которая пригодится бойцам.

Как сообщает администрация г.о. Кашира, военным на передовую собрали технику, медикаменты, средства личной гигиены и товары первой необходимости. Бойцы также получат маскировочные сети, мешки для укрепления блиндажей, сетку-рабицу и окопные свечи. Все это пригодится им во время выполнения боевых задач.

Не забыл Комитет и про комфорт участников спецоперации. В этом им помогут газовые горелки, баллоны, печи, утеплители, коврики и многое другое. Однако греть военных на СВО будут не только эти предметы: им передадут также письма и личные посылки от родных.

Члены Комитета благодарят всех, кто не остался равнодушен к сбору гуманитарной помощи. Люди плели сети, заливали окопные свечи, сортировали, формировали и отгружали посылки. Отдельное «спасибо» сказали коллективу прихожанам храма Николы Ратного и настоятелю отцу Александру Гутову, депутатам Ларисе Вековищевой и Николаю Карнауху, а также их семьям. Выразили благодарность директору Каширской городской библиотеки Марине Кулаковой и всей Богатищевской библиотеке, отцу Даниилу Гутову и матушке Екатерине, Анастасии Тюкаловой, Александру Юрьевичу Игнатьеву, Веронике Марьиной и Ларисе Ивановой.