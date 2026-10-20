Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз
Фото: [администрация Королева]
Королевское отделение Ассоциации ветеранов СВО и АНО «Общее дело» направили новую партию помощи участникам специальной военной операции. С начала месяца это уже вторая отправка.
В составе груза — то, что необходимо бойцам для обустройства позиций, сохранения тепла, маскировки и защиты от беспилотников:
▪️ бензопилы и электроинструменты;
▪️ газовые баллоны;
▪️ маскировочные сети;
▪️ антидроновые одеяла;
▪️ окопные свечи;
▪️ ноутбук.
Сбор помощи стал возможен благодаря совместной работе городских предприятий, общественных организаций и жителей. В нем приняли участие АО «Научно-производственное объединение измерительной техники», городские волонтерские центры «ПоZывные СВОбоды», «Кольчуга», «Окно в мир», ВПК «БАРС», а также неравнодушные королевцы.
В ближайшее время груз будет доставлен на Луганское направление — в разведроту 123-й бригады, где проходят службу наши земляки.
Благодарим всех, кто принял участие в сборе. Каждая такая отправка — это реальная поддержка тех, кто сегодня выполняет свой долг.