Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

В составе груза — то, что необходимо бойцам для обустройства позиций, сохранения тепла, маскировки и защиты от беспилотников:



▪️ бензопилы и электроинструменты;

▪️ газовые баллоны;

▪️ маскировочные сети;

▪️ антидроновые одеяла;

▪️ окопные свечи;

▪️ ноутбук.



Сбор помощи стал возможен благодаря совместной работе городских предприятий, общественных организаций и жителей. В нем приняли участие АО «Научно-производственное объединение измерительной техники», городские волонтерские центры «ПоZывные СВОбоды», «Кольчуга», «Окно в мир», ВПК «БАРС», а также неравнодушные королевцы.



В ближайшее время груз будет доставлен на Луганское направление — в разведроту 123-й бригады, где проходят службу наши земляки.



Благодарим всех, кто принял участие в сборе. Каждая такая отправка — это реальная поддержка тех, кто сегодня выполняет свой долг.