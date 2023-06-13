Из Пятигорска отправлено более 23 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область

Необходимые продукты питания собрали жители Пятигорска для пострадавших от украинских обстрелов в Белгородской области, сообщает newstracker.ru.

Сегодня, 13 июня, из Пятигорска был отправлен грузовой автомобиль с продуктами питания и питьевой водой для Белгородской области. Неравнодушные пятигорчане и предприниматели собрали более 23 тонн гуманитарной помощи.

Глава города Дмитрий Ворошилов поблагодарил людей за оказанную помощь нашим согражданам.

Ранее мэр Пятигорска побывал в спортивной школе No1, там он проверил как проходит ремонт в учреждении.