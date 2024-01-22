Из подмосковной Шаховской отправили очередную партию необходимых вещей солдатам в зону СВО

«Я уже второй раз делаю отгрузку нашим ребятам из штаба в пункт назначения. У меня был небольшой отпуск, а сейчас я возвращаюсь и заодно привезу парням все необходимое. Спасибо больше нашей шаховской группе волонтеров. Это очень большая помощь», — поделился участник СВО с позывным «Ворон».