Из подмосковной Шаховской отправили очередную партию необходимых вещей солдатам в зону СВО
Фото: [Татьяна Рунова]
Волонтерская группа помощи фронту «Шаховская — Нашим» собрала для отправки солдатам в зону специальной военной операции необходимые вещи. В ближайшее время поедет в район Сватово. Ее повезет боец с позывным «Ворон» прямо в место назначения.
«Сегодня мы отправляем маскировочные сети, продукты питания (чай, кофе, сладости, макароны и картофель быстрого приготовления), салфетки, туалетную бумагу и одеяла», — рассказала руководитель волонтерского движения «Шаховская — Нашим» Ирина Харькова.
Помимо этого, местная сыроварня «Ройгас» передала бойцам сыр, а неравнодушные волонтеры испекли вкусные пироги и блинчики.
«Я уже второй раз делаю отгрузку нашим ребятам из штаба в пункт назначения. У меня был небольшой отпуск, а сейчас я возвращаюсь и заодно привезу парням все необходимое. Спасибо больше нашей шаховской группе волонтеров. Это очень большая помощь», — поделился участник СВО с позывным «Ворон».