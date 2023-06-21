Из Республики Башкортостан выгнали 35 человек

За последний месяц из Башкирии выгнали 35 человек, которые нелегально проживали на территории Республики, сообщает mkset.ru .

О причинах выселения мигрантов рассказала региональная Федеральная служба судебных приставов. По словам ведомства, нелегалы проигнорировали условия, при которых они могут проживать на территории России. Мигранты не имели необходимых документов, при этом отказывались покидать РФ. В связи с такой ситуацией единственным решением стала отправка граждан иностранных государств домой.

Судебные приставы также отметили, что чаще всего нелегально в России находятся граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Армении.