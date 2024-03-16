Избирательные участки закрылись в Подмосковье

В Подмосковье завершился второй день голосования в рамках президентских выборов. Все избирательные участки в муниципалитетах закрылись в восемь часов вечера.

Как сообщили в Московской областной избирательной комиссии, по состоянию на восемь часов вечера явка избирателей в регионе на избирательных участках составила 48,87%, что составляет 2 604 665 человек. Дистанционно проголосовали 774 867 жителей области (89,70%).

Все избирательные бюллетени на участках переместили из стационарных ящиков для голосования в сейф.