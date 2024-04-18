Изменения в проведении торгов по продаже арестованного имущества: дедлайны и новая дата

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (далее — Территориальное управление) в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о внесении изменений в извещение о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников № 23000051770000000048, опубликованного 03.04.2024 на Официальном сайте РФ ГИС Торги в сети интернет: https://www.torgi.gov.ru/. Читать в следующей редакции: Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать до 18:00 19.04.2024 г. Определение участников 23.04.2024 г. Торги состоятся 24.04.2024 г. (10ч.00мин время. МСК).