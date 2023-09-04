Известные певцы, блогеры, фестивали и концерты: Как встретила свое 85-летие Электросталь

В минувшие выходные сразу несколько городов отпраздновали свои Дни рождения в Московской области. В числе юбиляров – и Электросталь, которой исполнилось 85 лет.

Яркими мероприятиями и концертами отметили этот день в городе.

Так, на площадке возле КЦ «Октябрь» в минувшие выходные открыли территорию современного искусства «Мода и блогеры — 2023». Пришедших ждали модные показы и музыкальные номера, а также масса интересных мероприятий.

Также желающие смогли посетить ретро-автобус на улице Мира и собственными глазами увидеть каким он был – город прошлых лет.

Конечно, не обошлось без шествия коллективов. Их поприветствовала глава г.о. Электросталь Инна Волкова, депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, председатель городского Совета депутатов Олег Мироничев, представители духовенства, городов-побратимов и жители города.

А еще в городе прошли фестиваль «Три спаса», выставка предприятий города «Эль-экспо 2023».

Вечером же на сцене центральной площади выступили MIA BOYKA и Владимир Пресняков.