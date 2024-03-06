«Январские морозы» ударили в Подмосковье этой ночью

Минувшей ночью температура воздуха в Подмосковье достигла показателей января, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, холоднее всего в Московской области было в Толстопальцево — минус 15,1 градуса, в Клину — минус 14,1 градуса и в Электростали — минус 13,6 градуса.

Минусовые температуры зафиксированы и в столице. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до отметки в минус 9,3 градуса, что на три градуса ниже климатической нормы.

Синоптик добавил, что самые сильные морозы в европейской части страны были зафиксированы в Коми, Кировской и Костромской областях, а также в Пермском крае. Там температура составила от минус 21,3 до минус 29,5 градуса.

Ранее невролог Игорь Мацокин рассказал, что головные боли чаще всего возникают в холодную погоду.