Япония собралась перенести на два года старт своей ракеты к Марсу

Назначение данной станции – провести забор грунта и совершить ряд исследований на Фобосе, одном из двух спутников Марса. Ракета-носитель Н3 должна была стартовать по направлению к планете уже в следующем году, но из-за выявленных технических неполадок полет хотят притормозить на целых два года. О такой просьбе со стороны комиссии сообщил телеканал NHK.

Есть данные, что помимо планов освоения Марса во времени сдвинется еще и лунная исследовательская программа. В ее рамках должно было быть совершено несколько полетов. До этого, весной текущего года, полет ракеты Н3 был признан неудачным. В феврале эта ракета вообще не смогла взлететь с Земли. Тем не менее, буквально месяц назад руководитель Японского агентства аэрокосмических исследований твердо обещал успешно запустить ракету уже в следующем году.