Японская альтернатива «китайцам»: раскрыта цена семиместной Toyota Sienta в России

Семиместный компактвэн Toyota Sienta стал доступен для заказа во Владивостоке по цене от ₽1,84 млн — это примерно вдвое дешевле официально продающихся в России трехрядных «китайцев». Об этом узнали «Автоновости дня».

Новые Sienta везут только из Японии, поэтому у всех правый руль и интерфейсы на японском. За ₽1,84 млн предлагают экземпляр с кожаным мультифункциональным рулем, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем, кнопкой запуска двигателя, электронным «ручником» с AutoHold, медиасистемой с крупным сенсорным дисплеем и электроприводом боковых дверей.

За ₽1,95 млн в столице Приморья оценен более скромный вариант: тканевые сиденья, пластиковый обод руля, уменьшенный дисплей мультимедиа, аналоговая приборная панель вместо цифровой и пластиковые колпаки вместо литых дисков. А за ₽2 млн под заказ привезут богатую комплектацию — с системой кругового обзора, камерой заднего вида, кожаным мультирулем, цифровой «приборкой» и топовой для модели мультимедиа.

Технически все три версии одинаковы: 1,5-литровый турбомотор на 120 л. с. и вариатор Direct Shift-CVT, привод только передний. Цены в объявлениях и по факту могут расходиться — все зависит от курса валют в день сделки, расходов на логистику, таможни, утильсбора и схемы оформления.

Тем не менее официальные трехрядные «китайцы» обычно дороже. Jetour X90 Plus 2026 года без скидок стоит ₽4 199 000, Geely Okavango — от ₽3 864 990, а семиместный GAC GS8 — минимум ₽4 799 000. Ранее в России начали продавать и другой семиместный компактвэн Toyota — Veloz, пользующийся спросом в Юго-Восточной Азии: его можно заказать или купить из наличия от ₽2 700 000.