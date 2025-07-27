Яркий фестиваль пиротехники завершил День города в Дубне

Фестиваль пиротехники под девизом «Дубна. Волга. Драйв» стал финальным аккордом празднования Дня города в Дубне 26 июля. В этом году фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам гостьи праздника Ксении Соколовой, выбор темы для фестиваля был очень уместен: «Мы должны помнить о подвиге нашего народа и чтить память предков».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Тысячи жителей и гостей города собрались на набережной Волги, чтобы насладиться зрелищным шоу.

Впервые участвовавшая в фестивале команда из Дубны «Кейшоу» соревновалась за первое место с «Посадской пиротехнической компанией» (Сергиев Посад) и «Прометеем» (Заречный, Пензенская область). Все команды представили пиротехнические шоу под патриотическую музыку, а между ними зрителей развлекало водное файлборд-шоу. По мнению жюри победу одержала команда из Сергиева Посада, а приз зрительских симпатий, определившийся по результатам онлайн-голосования, достался дубненской команде.

«Новый формат, новые участники и по-прежнему море эмоций от зрителей — все это музыкальный фестиваль с элементами пиротехники и участием флайбордистов. Спасибо всем пиротехническим командам за высокий уровень шоу и яркий финал празднования Дня города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Фестиваль пиротехники «Дубна. Волга. Драйв» прошел в девятнадцатый раз и стал традиционным завершением празднования Дня города.