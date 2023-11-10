Ярким концертом отметил юбилей Культурный центр имени Н.П.Васильева в Электростали

Шутка ли, в этом году Культурному центру исполнилось 75 лет. За годы своей работы он стал по-настоящему родным домом для разных поколений жителей Электростали. Ребята всегда с огромным желанием занимались и занимаются в кружках и творческих объединениях центра. Свои достижения нынешние воспитанники показали во время праздничного концерта, который посвятили юбилею центра.

На сцене выступили воспитанники и руководители творческих коллективов с театральными постановками, музыкальными и танцевальными номерами. Слова поздравлений и признания в адрес коллектива прозвучали от заместителя главы администрации городского округа Электросталь Марианны Кокуновой, депутатов местного Совета Виталия Шапарного и Эрленда Гурского.

А глава округа Электросталь Инна Волкова поздравила Культурный центр в своих социальных сетях.