Явка на избирательных участках в Подмосковье по состоянию на 10 часов превысила 51 процент
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Явка на президентских выборах в Подмосковье по состоянию на десять часов утра воскресенья составила более 50%. Об этом сообщили в Московской областной избирательной комиссии.
Так, явка на избирательных участках составляет 51,76%, в общей сложности проголосовали 2 767 710 жителей региона.
Явка на дистанционном электронном голосовании составляет 91,61%. Таким образом свои голоса отдали 791 347 избирателей.