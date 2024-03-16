Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 37 процентов

Московская областная избирательная комиссия сообщает, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня второго дня голосования на избирательных участках составила 37 процентов.

Так, в голосовании приняли участие уже один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи избирателей. Также по состоянию на 15:00 свои голоса в дистанционном электронном голосовании отдали уже 742 301 человек. Это почти 86% от общего числа избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ.

Примечательно, что выборы проходят штатно, серьезных нарушений не зафиксировано.