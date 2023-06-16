«Явное деление ролей»: маркетологи разоблачили суть перепалки родителей из-за двух игрушек

В одном из московских детских садов произошла драка, пишет SHOT. Малыши пришли домой с синяками, когда попытались выяснить, какая игрушка лучше — российский тигренок Мякиш или Хагги Вагги.

После этого в родительском чате началась перепалка, но поднимались отнюдь не вопросы воспитания: родители драчунов вслед за ними принялись выяснять, какой персонаж лучше. При этом в голосовых сообщениях применялись нецензурная лексика и угрозы.

«С высокой долей вероятности мы видим не реальный скандал, а просто ловкий маркетинговый ход производителя Мякишей», – рассказала маркетолог Юлия Соловьева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, у участников записи отлично поставлены голоса. Изобилует мат и накал, но интонации остаются без эмоций, что характерно при зачитывании текста неопытными актерами. Запись кажется профессиональной, отсутствуют посторонние шумы.

«Есть явное деление ролей на «хорошие» и «плохие». Женщина с Хагги Вагги выглядит «хабалкой», и вряд ли кто-то захочет ассоциироваться с ней, а значит и с ее выбором. Зато мужчина с Мякишами спокоен и вызывает симпатию. Мы бессознательно поддерживаем его выбор. Это классический прием в маркетинге», – уточнила эксперт.

Здесь задействован еще один прием: привлечение внимания за счет популярного бренда и переманивание его аудитории, добавила Соловьева. Отсутствуют детали и подробности от очевидцев в других СМИ, не представлены фото синяков у детей, которые бы использовались как аргументы в реальной перепалке.

Такую точку зрения поддержала и digital-маркетолог, бренд-стратег Лина Покровская. Однако она уточнила, что в данном случае рекламная кампания оказалась провальной.

«Если уж бренд подался в черный пиар, то отыграть его нужно качественно. Здесь этого не получилось. Не возникает желания приобрести товар, стать частью бренда или даже отстоять его интересы. Ну и, конечно, не стоит манипулировать детской тематикой», – уточнила собеседница.

Ранее психолог рассказала, кто должен запретить игрушки Хагги Вагги в России.