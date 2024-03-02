Юлия Липатова: Жители Подмосковья встречают информаторов с позитивом

Председатель участковой избирательной комиссии № 1302 Ленинского округа Юлия Липатова отметила, что работа информаторов оказалась очень востребованной среди жителей. Именно они рассказывают людям о том, как и когда можно проголосовать на выборах Президента России, отвечают на интересующие вопросы. Об этом сообщает regions.ru .

«У нас есть мобильное приложение, в котором мы видим всех зарегистрированных в каждой квартире. Уточняем, действительно ли это так. И интересуемся, каким способом будет удобнее проголосовать: на избирательном участке, дистанционно, по месту нахождения либо на дому. Жители встречают информаторов с позитивным настроем. Слушают внимательно, запоминают», - рассказала Юлия.

На другом участке работает еще один информатор, председатель участковой избирательной комиссии № 3355 Елена Синичкина. У нее порядка 4,6 тыс. избирателей, многих она уже обошла. Остальных предстоит оповестить до 7 марта.

«У нас есть специальные информационные буклеты, которые мы раздаем нашим избирателям. Они рассказывают не только о том, что 15, 16 и 17 марта будут выборы Президента России, но также подсказывают нашим избирателям, какими способами голосования они могут воспользоваться. Здесь указаны даты, сроки, куда можно обратиться, как подать заявление. И в конце – адрес, где находится наш избирательный участок», — отметила Елена.

Напоминаем, что жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах Президента России, придя на избирательные участки или дистанционно.